السجن 5 أعوام لـ3 متهمين بتزوير تأشيرات هجرة لدول أوروبية من الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، اليوم الثلاثاء، كل من: "ع.ج.ع"، و"ل.ف.م"، و"م.م.م"، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بهجرة غير شرعية، وذلك في القضية المقيدة برقم 10146 لسنة 2022 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الهجرة غير الشرعية، حول قيام متهمين بتكوين جماعة منظمة تخصصت في تهريب راغبي الهجرة الغير شرعية إلى خارج البلاد.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات مباحث مكافحة الهجرة غير شرعية، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهمين بتكوين جماعة منظمة بزعامة المتهم الأول تخصصت في تهريب راغبي الهجرة الغير شرعية إلى خارج البلاد، وذلك بطرق غير شرعية، مستغلين حاجاتهم للمال والسفر للخارج، بإيهامهم بإمكانية تسفيرهم لدول الاتحاد الأوروبي، بغرض السياحة.

وأوضحت التحقيقات أن أعضاء التشكيل يقومون باستقطاب راغبي السفر، وتزوير تأشيرات خروج، وذلك بمقابل مبالغ مالية من المجني عليهم تراوحت ما بين 120 إلى 180 ألف جنيه، بتحصل أفراد التشكيل على قسط منها والباقي عقب إتمام التهريب والسفر للخارج.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليهم كانوا في طريقهم إلى مطار برج العرب الدولي للسفر بطريقة غير شرعية باستخدام تأشيرات مزورة، وحال استيقاف المجني عليهم، وبمطالعة جوازات السفر الخاصة بهم تبين أنهم مزورين.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت بحقه حكمها المقدم بعضوية المستشارين: عبدالفتاح فريد الزارع، وعمرو محمد عبد المطلب، وشريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة، وليد محب.