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وزير الخارجية الجزائري يقوم بزيارات رسمية إلى إيطاليا وصربيا وألمانيا

ارشيف
ارشيف

نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 7:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 7:47 ص

يقوم وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اعتبارا من مساء اليوم، بزيارات عمل إلى كل من إيطاليا وصربيا وألمانيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارات التي جاءت بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية الحوار السياسي حول القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى المشتركة بين الجزائر وشركائها.
وبحسب البيان، سيتم خلال هذه الزيارات تقييم علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبحث سبل الارتقاء بها، وكذلك تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، لاسيما تلك المتعلقة بالفضاءات المغاربية والساحل الأفريقي، ومنطقتي البحر المتوسط والشرق الأوسط، فضلا عن التوتر الذي تشهده العلاقات الدولية حاليا على خلفية الحرب في أوكرانيا.


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