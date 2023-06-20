مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يفتح باب المشاركة بمسابقة التأليف للدورة السادسة

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أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما في دورته السادسة بدء تلقي طلبات المشاركة بمسابقة التأليف للمونودراما عبر نشر رابط المشاركة على الصفحة الرسمية للمهرجان.

ويأتي ذلك استعدادا للدورة السادسة التي تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في سبتمبر القادم.

وأوضح المخرج الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، أن إدارة المهرجان سوف تتلقى طلبات المشاركة حتى الثاني من يوليو القادم.

يذكر أن الدورة الخامسة قد شهدت حضورا قويا للمسرح الأوروبي عبر اختيار ألمانيا ضيف شرف المهرجان، الذي أقيم في سبتمبر 2022.