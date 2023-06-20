قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليندي باندور، إن المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كانت "صادقة" و"مفتوحة".



جاء ذلك في حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء، حيث قالت باندور إن مفاوضات الرئيسين خلال رحلة القادة الأفارقة إلى روسيا وأوكرانيا كانت "مفتوحة" وكان كلاهما صريحا.



وتابعت: "لقد أجرينا محادثات مفتوحة للغاية، وفي بعض النقاط دقيقة للغاية، وكانت جيدة. كان الزعيمان صادقين مع وفدنا، وكنا من جانبنا منفتحين وصادقين على حد سواء"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضافت باندور أنه من السابق لأوانه القول إن مهمة القادة الأفارقة ستنجح حتى تجري مفاوضات بين طرفي الصراع، إلا أنه من الممكن رصد عزم وانفتاح روسيا وأوكرانيا مواصلة التفاعل مع القادة الأفارقة.



وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد قال، أمس الاثنين، إن بوتين وزيلينسكي اتفقا خلال زيارتين للزعماء الأفارقة إلى روسيا وأوكرانيا على مزيد من التفاعل معهم، مشيرا إلى أهمية الاستقبال الحار لوفد القادة الأفارقة في روسيا وأوكرانيا وأعرب عن أمله في أن يعطي ذلك سببا للاعتقاد بأنه سيتم النظر في مقترحاتهم بشأن تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.



وكان وفد القادة الأفارقة قد عرض مبادرة إفريقية مكونة من 10 نقاط، تتعلق بالضمانات الأمنية وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود، والإفراج عن أسرى الحرب، والبدء المبكر للمفاوضات.