قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه سيكون أمرا "رائعا" أن يسجل في المباراة رقم 200 له مع المنتخب البرتغالي لكرة القدم، لكنه أكد أن طموح الفريق يأتي في المقام الأول.

ويحل المنتخب البرتغالي ضيفا على نظيره الأيسلندي اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة أيسلندا :"سيكون أمرا رائعا أن أسجل هدفا في المباراة رقم 200 لي مع المنتخب، لكن الشيء الأكثر أهمية هو طريقنا نحو التأهل وأن يؤدي الفريق بشكل جيد."

وأضاف :"إذا سجلت، فهذا أمر رائع، وإن لم أسجل، فالشيء المهم هو أن يفوز الفريق."

ويتصدر المنتخب البرتغالي، المتوج بلقب يورو 2016، المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2024 برصيد تسع نقاط حصدها بالفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن.

ولدى سؤال رونالدو عن أكثر مباراة مميزة من بين المباريات الـ 199 التي خاضها مع المنتخب حتى الآن، لم يستطع رونالدو اختيار مباراة واحدة فقط.

ورد رونالدو قائلا :"من الصعب أن أختار مباراة واحدة فقط. لقد عشت العديد من اللحظات الجميلة. في يورو 2016 وفي دوري أمم أوروبا، كانت هناك العديد من اللحظات الجميلة، لذلك أفضل قول إن المباراة المقبلة هي الأفضل."

وسيكون رونالدو أول لاعب يصل إلى المباراة رقم 200 مع المنتخب البرتغالي، وقال إن هذا يجلعه "فخورا للغاية".

وأضاف رونالدو :"هذا يعني الكثير. كنت دائما أحلم باللعب للمنتخب الوطني. وكوني أخوض 200 مباراة فهو أمر مميز."

وتجدر الإشارة إلى أن لاعب خط الوسط جواو موتينيو يحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخهب البرتغالي برصيد 146 مباراة ويليه المدافع بيبي في المركز الثالث برصيد 133 مباراة.