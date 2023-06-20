انتهت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الأسبوع بإعراب كل من واشنطن وبكين عن أملهما في أن تكون خطوة أولى رئيسية نحو إعادة علاقتهما المتصدعة إلى المسار الصحيح.



ورأى تحليل نشرته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن وراء تلك الإشارات الإيجابية، سلطت زيارة بلينكن إلى بكين، والتي استمرت على مدار يومين، الضوء على حقيقة أخرى وهي فجوة خطيرة وواسعة النطاق بين البلدين".



وذكرت الشبكة أنه فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية والمٌلحة، مثل ما إذا كان البلدان يتنافسان معا، وما إذا كان هناك احترام متبادل في العلاقة، وكيفية الحد من فرصة الصراع بينهما، تظل الولايات المتحدة والصين منقسمتين".



وأضافت أن إيجاد أرضية مشتركة بين الجانبين لم يكن أمرا سهلا على الإطلاق؛ وتم النظر إلى زيارة بلينكن بعد شهور من تأجيلها بسبب النزاع المتعلق بمنطاد التجسس الصيني على نطاق واسع باعتبارها خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار في العلاقات.



وأكد توقيت الزيارة، التي أعقبت مواجهتين متقاربتين بين القوات المسلحة الصينية والأمريكية في آسيا في الأسابيع الأخيرة، على الحاجة الملحة لإجراء محادثات.



لكن كشفت الـ11 ساعة تقريبا التي أمضاها الوفد الأمريكي مع المسئولين الصينيين بعض الانقسامات الرئيسية التي تجعل إدارة العلاقة تزداد صعوبة حتى مع الحوار الذي تعهد الجانبان بدعمه.



وسلط الرئيس الصيني شي جين بينج الضوء على أبرز المجالات حيث لا يمكن للولايات المتحدة والصين التوافق في الآراء.



وكانت واشنطن واضحة في أنها دخلت مرحلة من المنافسة مع بكين، حيث عرض بلينكن وجهة نظر إدارة بايدن المتمثلة في أن الصين هي "أخطر تحد طويل الأجل للنظام الدولي" في خطاب سياسي شامل العام الماضي.



وبالتالي، تتخذ الولايات المتحدة خطوات للتصدي لما تعتبره جهود الحكومة الصينية لتوسيع نفوذها وتفكيك نظام عالمي له قيم عالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية.



وخلال الشهور الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الصينية، ودفعت الحلفاء لتقييد صادرات أشباه الموصلات إلى الصين، وحشدت اقتصادات متقدمة أخرى للتصدي لما تصفه بـ"الإكراه الاقتصادي" لبكين و"إزالة المخاطر" من سلاسل الإمدادات، ووقعت اتفاق تجاري جديد مع تايوان.



أما بكين، دعت إلى عالم لا توجد فيه قوة كبرى واحدة بل العديد من القوى التي تتفق على عدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضهم، بحسب "سي.إن.إن"، لافتة إلى أنها ترى أن الولايات المتحدة تكبح نمو الصين وتتدخل في شئونها بدافع المصلحة الذاتية.



وقالت بوني جلاسر، الخبيرة في الشئون الصينية في صندوق مارشال الألماني (مركز بحثي مقره واشنطن) إن "الاعتراف بأن العلاقة تنافسية استراتيجيًا قد يتطلب إعادة تقييم الأولويات والموارد المحلية الصينية".



ولهذا الأمر آثار كبيرة، حيث أوضحت جلاسر أن "الصينيين لا يدعمون المقترح الأمريكي بوضع حواجز لمنع انحراف المنافسة إلى الصراع"، مشيرة إلى أن بكين، على سبيل المثال، "لا تريد جعل الأمر آمنا للولايات المتحدة لإجراء المراقبة والاستطلاع قرب الصين.. وتعمد زيادة المخاطر جوا وبحرا".



كما أشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن الجانبين شهدا عدة تفاعلات عسكرية خطيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك اصطدام وشيك لسفن حربية بمضيق تايوان، واعتراض صيني وثيق لطائرة استطلاع أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي.



وقطعت الصين الاتصال مع القادة العسكريين الأمريكيين في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، وتسبب انقطاع الاتصالات رفيعة المستوى في زيادة المخاوف من وقوع حادث مؤسف قد يتحول إلى صراع.



وبحسب شبكة "سي.إن.إن"، لم يتمكن بلينكن من الحصول على موافقة الصين لاستعادة الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى هذا الأسبوع، الأمر الذي يمثل حجر عثرة راسخة أخرى.



وقال الخبير في شئون السياسة الخارجية الصينية، شين دينجلي: "لا يمكن للصين قبول تحدث الولايات المتحدة معنا بطريقة متعالية بينما يخضع وزير الدفاع الصيني لعقوبات أمريكية. لا نريد أن نتطلع إلى الولايات المتحدة، يجب على الأقل أن ننظر إلى بعضنا من مستوى متقارب".



وكان كبير الدبلوماسيين في بكين، وانج يي، قد أخبر الوفد الأمريكي الزائر خلال اجتماع صباح الإثنين، أن "السبب الجذري هو سوء فهم الولايات المتحدة للصين".



وبحسب "سي.إن.إن"، لا يبدو أنه أحرز تقدم بشأن القضايا التي تقع في صميم هذا الخلاف، من العلاقات الأمريكية مع تايوان إلى الآثار المترتبة على النظرة الأمريكية للعلاقة التنافسية.



وأشار كلا الجانبين إلى أنهما سيعملان معًا على التحديات العالمية، مثل: تغير المناخ وتجارة المخدرات، واتفقا على "مواصلة فتح خطوط الاتصال"، وفقًا لواشنطن.