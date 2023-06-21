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رد حاسم من خوسيلو بشأن قدرته على تعويض بنزيما في ريال مدريد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:45 م

رد المهاجم الدولي الإسباني خوسيلو ماتو بشكل قوي، على سؤال بشأن قدرته على تعويض كريم بنزيما في هجوم فريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكان ريال مدريد قد أعلن أمس الاثنين رسميًا عن التعاقد مع خوسيلو مهاجم منتخب إسبانيا الأول، قادما من صفوف إسبانيول على سبيل الإعارة لمدة عام.

وقال خوسيلو في المؤتمر الصحفي على سؤال بشأن أن التعاقد مععه جاء لتعويض كريم بنزيما الذي رحل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، فقال بشكل حاسم: «مع احترامي الشديد لبنزيما كأحد أفضل مهاجمي العالم ولكنني لم أت إلى ريال مدريد لتعويض كريم بنزيما أو أي لاعب آخر ولكن لأثبت أحقيتي في ارتداء هذا القميص من جديد».

وأوضح خوسيلو: «هذه هي أسعد لحظة في حياتي، العودة إلى ريال مدريد كان حلمًا أصبح حقيقة، سأقدم كل شيء لريال مدريد وتطورت حاليًا بشكل كبير».

وكان خوسيلو قد لعب مع ريال مدريد لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2012.

وسيرتدي خوسيلو مع ريال مدريد القميص رقم 14 وليس الرقم 9 الذي كان يرتديه بنزيما وقال خوسيلو مضيفا: «فخور بارتداء قميص لريال مدريد بغض النظر عن الرقم الذي على القميص».


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