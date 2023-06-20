وزير الأوقاف الفلسطيني: اعتداء الاحتلال على مسجد في جنين ترفضه الشرائع السماوية وكل القوانين

استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، اقتحام مسجد الأسير في منطقة الجابريات في محيط مخيم جنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم جنين أمس الإثنين.

وقال البكري، في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت باب المسجد وكسرت جميع النوافذ وعبث بموجودات المسجد وأثاثه وخربت الأجهزة والسماعات.

وأكد البكري أن هذا الانتهاك للمقدسات والمساجد مرفوض بالشرائع السماوية والقوانين، مضيفاً أن "هذا التطاول على المقدسات والمساجد سيواجهه الفلسطينيون بالإصرار على تمسكهم بأرضيهم وحقنا بفلسطين".

وطالب البكري المجتمع الدولي بضرورة "العمل السريع والجاد لإنهاء هذه الانتهاكات اليومية التي تتطاول على مقدساتنا ومشاعرنا، وإنهاء هذه الاعتداءات التي تعمل على المس بحقوقنا كمسلمين وفلسطينيين".