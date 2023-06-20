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عائشة بن أحمد: عدم الإنجاب ليست نهاية الحياة.. وأمنيتي تحقيق المزيد من النجاح بعملي

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
شيماء رزق
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 3:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 3:28 ص

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إنها لا تقلق من فكرة التأخر من الزواج، بسبب موضوع الإنجاب، مؤكدة أنه ليس كارثيًا ولا يعتبر نهاية الحياة، خاصًة بعد توفر حل تجميد البويضات للسيدات اللاتي يرغبن في تأخير الزواج، أو التبني .
وردً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، خلال ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، حول قلق والدتها من تأخرها في الزواج، قالت: «كانت بتقولي عايزين نفرح بيكي، لكن دلوقتي زهقت وبطلت تقول لأن عندي معايير معينة للزواج»، مؤكدة أن أمنيتها في الحياة تحقيق المزيد من النجاحات في عملها.
وعن مرورها بتجربة فقد والدها، أبدت حزنها الشديد بسبب وفاة والدها في أول العام الحالي، مؤكدة أن الشخص الذي يفقد أحد والديه يظل يشعر بالوجع الشديد وحياته تتأثر بشكل كبير بعد رحيلهما، معلقة: «أنا محستش بجملة ضهري انكسر غير بعد وفاة والدي ربنا يرحمه ويجمعني بيه في الجنة».
وأشارت إلى أنها تعيش برفقة والدتها في مصر، ولديها شقيقين أكبر منها سنًا وهما وليد وكريم، ولديها شقيقة صغرى، منوهة إلى أن والدتها رافقتها في رحلتها إلى مدينة شرم الشيخ.
وعن «حرصها دائمًا على الظهور بمظهر بسيط، وعدم المبالغة في استخدام أدوات التجميل، أكدت أنها تحب البساطة بشكل أكثر، معلقة: «بحب ابقى بطبيعتى ولو حطيت بيبقى بسيط جداً ولو مش بسيط يبقى مافيش خالص».

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