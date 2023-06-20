المنتج محمد جابر: سعيد بالتعاون مع راغب علامة

أعرب المنتج محمد جابر، عن سعادته بتعاونه الجديد مع الفنان اللبناني راغب علامة، من خلال أحدث أعماله الغنائية "في كتير حلوين".

وأشاد جابر بالصداقة والعلاقة الوطيدة التي تجمعه دائما بالنجم راغب علامة.

وأشار إلى أن أغنية "في كتير حلوين" من أجمل الأغنيات في موسم صيف 2023، متابعًا: "راغب علامة، استطاع أن يضفي على الأغنية سحره وطلته المميزة، والجريئة".

وأضاف: "براهن على نجاحها، وحصدها نسبة استماع ومشاهدات عالية، خاصة إن لحنها المقسوم جديد، ومتنوع وتوزيعها الموسيقى مختلف ويعبر عن البهجة والفرحة، والإبهار، وهو ما تعودنا عليه من الفنان المتجدد راغب علامة".

أغنية "فى كتير حلوين" طرحتها أمس شركة "مزيكا" و"back stage production"، ولاقت الإعجاب على مواقع السوشيال ميديا، فضلًا عن أنها تتصدر حاليا المشاهدات على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية بعد طرحها أمس.

أغنية "في كتير حلوين" باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدي مهيري، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب في اليونان.