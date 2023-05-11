زيدان: «ميتلاند لن يتمسك بإمام عاشور إذا طلب الرحيل»

قال محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، إن ميتلاند الدنماركي تعاقد مع إمام عاشور، ليكون مستقبل النادي.
وأضاف زيدان في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور أنصحه بالاستمرار مع ميتلاند والانسجام هناك؛ لأنهم يضعون عليه ثقة كبيرة".
وتابع: "إمام عاشور أعتقد أنه يرغب في الرحيل عن ميتلاند، وفي هذه الحالة لن يتمسكوا به".
وأكمل زيدان : "ميتلاند سيضطر لبيع إمام عاشور الموسم المقبل، واستعادة المبلغ الذي دفعوه".
وواصل: "عمر مرموش معجب بخطواته في الاحتراف، ويصعد لدرجة أعلى مع كل انتقال في الدوري الألماني".
وأكمل: "خطوة عمر مرموش بالانتقال إلى آينتراخت فرانكفورت موفقة للغاية".
وأردف :"الأهلي أثبت أنه زعيم إفريقيا ورغم أن النتائج في دور المجموعات لم تكن جيدة، لكن الفريق الكبير من يحضر في الأدوار المهمة".
وعن المنتخب الوطني، قال:" الروح الجميلة والاستقرار أبرز إيجابيات المنتخب الوطني مع روي فيتوريا".