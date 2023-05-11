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زيدان: «ميتلاند لن يتمسك بإمام عاشور إذا طلب الرحيل»

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 2:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 2:31 ص

قال محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، إن ميتلاند الدنماركي تعاقد مع إمام عاشور، ليكون مستقبل النادي.

وأضاف زيدان في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور أنصحه بالاستمرار مع ميتلاند والانسجام هناك؛ لأنهم يضعون عليه ثقة كبيرة".

وتابع: "إمام عاشور أعتقد أنه يرغب في الرحيل عن ميتلاند، وفي هذه الحالة لن يتمسكوا به".

وأكمل زيدان : "ميتلاند سيضطر لبيع إمام عاشور الموسم المقبل، واستعادة المبلغ الذي دفعوه".

وواصل: "عمر مرموش معجب بخطواته في الاحتراف، ويصعد لدرجة أعلى مع كل انتقال في الدوري الألماني".

وأكمل: "خطوة عمر مرموش بالانتقال إلى آينتراخت فرانكفورت موفقة للغاية".

وأردف :"الأهلي أثبت أنه زعيم إفريقيا ورغم أن النتائج في دور المجموعات لم تكن جيدة، لكن الفريق الكبير من يحضر في الأدوار المهمة".

وعن المنتخب الوطني، قال:" الروح الجميلة والاستقرار أبرز إيجابيات المنتخب الوطني مع روي فيتوريا".


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