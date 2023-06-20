الجزائر تبحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية

بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هوا ليو، علاقات التعاون الثنائية في مجالات استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية، لا سيما في مجالات التدريب حول استخدام التكنولوجيا النووية في الطب والعلاج الإشعاعي وإجراءات التصوير التشخيصي، وكذلك إنتاج النظائر المشعة في الجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري، اليوم الإثنين، لنائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في إطار مشاركته في أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجموعة العمل الفنية لاتفاقية التعاون الإقليمي لأفريقيا حول البحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (أفرا)، والذي انطلق أمس، بالجزائر العاصمة.

وفي هذا الصدد، أعرب ليو عن ارتياحه التام لعقد هذا الاجتماع بالجزائر، وإلى التعاون الجيد القائم، والذي مكن أعضاء (أفرا) من دراسة تنفيذ أنشطتها الحالية، ودراسة المقترحات الخاصة بالمشاريع الجديدة، وصياغة التوصيات بشأن إدراجها في برنامج (أفرا) القادم.

كما أكد على استعداد الوكالة على تقديم الدعم والمساعدة للجزائر في مجال تطوير التقنيات النووية واستعمالاتها الطاقوية وغير الطاقوية لأغراض سلمية، ولاسيما في مجال الصحة والزراعة وتحلية مياه البحر.



