تعهدت 41 شركة متعددة الجنسيات، يوم الإثنين، بتوفير الوظائف والتدريب والتواصل لفرص العمل لأكثر من 250 ألف لاجئ في أوروبا، وتشمل شركات "Accenture وAdecco وAmazon وCisco وGenerali، وHilton وISS، وMarriott International، وMicrosoft، وRandstad وStarbucks، وThe Body Shop".



ويأتي ذلك في ضوء اليوم العالمي للاجئين حول العالم، الذي أُقر موعده 20 يونيو كل عام.



وتعهدت الشركات، التي سيتم تنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، سوف يتم طرحها في قمة أعمال في باريس تنظمها منظمة الشراكة من أجل اللاجئين، وهو تحالف أعمال عالمي يضم أكثر من 300 شركة التزمت بمساعدة الأشخاص الذين فروا من بلدانهم الأصلية هرباً من الحرب والاضطهاد السياسي، وغير ذلك من الظروف، بحسب شبكة سي إن إن.



ويعود تاريخ اليوم العالمي للاجئين إلى 4 ديسمبر 2000، عندما أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويهدف القرار إلى رفع مستوى الوعي حول العدد المتزايد للاجئين في جميع أنحاء العالم، والاحتفال بالذكرى الخمسين لاتفاقية اللاجئين لعام 1951.



وقالت مارجوت سلاتري، الرئيسة العالمية للتنوع والشمول في شركة إدارة مرافق مكان العمل ISS: "الحصول على المال والوظيفة يمكن أن يساعد هؤلاء في الحصول على القليل من الكرامة والشعور بأنهم يساهمون في المجتمع الجديد المنضمين له، وهو ما يمكن أن يكون شافيًا لصدماتهم النفسية والجسدية التي مروا بها، ويمنحهم شيئًا يقوموا به ويساعدهم على رفع الإحساس بالقيمة داخل المجتمع".



وأشارت سلاتري، إلى أن الحصول على عمل له أهمية كبرى أخرى، لأن هذا الفرد يكون قادراً على دفع ثمن الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت التي يحتاج إليها للبقاء على اتصال مع عائلاته في الوطن، وإرسال الأموال والمساعدات والطرود الغذائية إليهم.



كما صرح مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، بأنه على الرغم من أن معظم تعهدات الشركات تنطبق على اللاجئين من جميع الجنسيات، إلا أن هناك تركيزًا خاصًا على اللاجئين الأوكرانيين، الذين تضخمت أعدادهم إلى أكثر من 5 ملايين في العام الماضي.



وقد قامت "ISS" بالفعل بتوظيف 500 لاجئ في أوروبا، معظمهم من النساء الأوكرانيات، منذ مارس من العام الماضي، وأعلنت مؤخراً التزامها بتوظيف ألف لاجئ آخر عبر عملياتها الأوروبية وتوفير فرص التدريب ورفع المهارات والتطوير، ومن بين الشركات الأخرى التي تخطط لتوظيف أشخاص بشكل مباشر شركة أمازون، التي قالت إنها ستوظف ما لا يقل عن 5000 لاجئ.



وقدمت بعض الشركات أيضاً التزامات بالتدريب، حيث ستقدم شركة "Cisco" تدريبًا على البرمجة والأمن السيبراني باللغة الأوكرانية لعشرة آلاف لاجئ، وسيتم بعد ذلك تضمينهم في برنامج مطابقة المواهب من "Cisco" لربط اللاجئين بالوظائف عبر النظام البيئي للشركة.