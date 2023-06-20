يتداعى للأذهان مع بداية الأيام الـ10 المباركة للحج، مياه زمزم التي تروي الحجاج منذ آلاف السنين، ومن أغرب وأمتع الوقائع التي دارت حول البئر المبارك ما حدث مع الغواص المصري محمد يونس، الذي نزل لصيانة بئر زمزم في حادثة نادرة ليكتشف أسرار مذهلة.

وتنقل جريدة الشروق في السطور التالية ما دار من مغامرات مع الغواص المصري داخل بئر زمزم، وفقا لكتاب زمزم طعام طعم وشفاء سقم.

- خطر يهدد زمزم

وقع فيضان قرب زمزم عام 1399 هجريا، ما هدد بتسرب مياه غريبة لداخل البئر، وهذا جعل السلطات السعودية تعد خطة محكمة لدخول البئر وتأمين منابعه، حيث قام بتلك الرحلة الغواص المصري محمد يونس، برفقة غواص آخر من دولة باكستان.

- تعطل البوصلة

نزل الغواصان إلى أعماق البئر التي تصل إلى 30 مترا وبمساحة ضيقة للبئر بالكاد تتجاوز متر ونصف، وحاول الغواصان معرفة موقعهما داخل البئر، ولكن الغريب أن البوصلة لم تعمل ليخرجا ويجربا غيرها لتفشل أيضا.

وعلم الغواصان السبب بعد تحليل مقاطع مصورة من الداخل، حيث كان يتكدس عدد من المواسير الحديدية التي سقطت داخل البئر، ومن كثرتها شوشت على مغناطيس البوصلة.

- خطر شديد على حياة الغواص داخل البئر

وجد الغواصان صعوبة في الحفاظ على أنابيب الأكسجين، أثناء عملية التنظيف طويلة الأمد؛ لذلك كان الحل مد خرطوم من أعلى البئر مربوط بالغواصين للتنفس، ولكن هواء الخرطوم كان يختلط بزيوت من مضخة الهواء، ما كان يسبب حرقة سيئة بالحلق، حلها الإكثار من شرب الحليب عند الصعود من البئر.

- أصوات تصم الآذان

نجح الغواصان بعد تطهير البئر من وصول منابع زمزم وكانت تضخ الماء بقوة عاتية وبأصوات تصم الآذان.

- أعمال وبرادات وشيشة ملقاة بزمزم

أخرج الغواصان مخلفات متراكمة لارتفاع 10 أمتار داخل البئر، ومن أغربها قرون ماعز وأسنان يعتقد أنها من الأعمال السحرية، وخواتم وأحجار مكتوب عليها أسماء لأشخاص يعتقد أنها من قبيل التبرك الذي يفعله العامة.

كذلك تم العثور على علب مشروبات وبرادات شاي ولي للشيشة، ولكن من المرجح أن السيول هي التي جرفها للبئر.