دياب يكشف موعد انتهاء الموسم الحالي من الدوري الممتاز

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كشف أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري المصري الممتاز، عن موعد نهاية المسابقة لموسم 2022 - 2023، مشيرًا إلى الموعد المقترح للنسخة الجديدة من البطولة.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: «المباريات المؤجلة ستنتهي في 25 يوليو القادم، وبالتالي نهاية الموسم 2022 - 2023 بشكل رسمي».

وأضاف: «رابطة الأندية حددت شهر سبتمبر المقبل موعدًا مقترحًا لانطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري، وذلك بسبب كثرة الارتباطات الدولية في هذا الموسم».

وبسؤاله عن ما دار في اجتماعه مع رؤساء الأندية الجماهيرية، قائلا: «الاجتماع كان لمناقشة التحديات التي تواجههم، والجميع لديه رغبة في مساندة هذه الأندية وجعلها قادرة على المنافسة».

وتابع: «كرة القدم أصبحت صناعة لذلك يجب أن يكون هناك هيكلة لضمان استمرار هذه الأندية، ووضعنا بعض السبل لتنمية الموارد وآليات لهيكلة قطاعات الكرة في الأندية».

وواصل دياب: «رؤساء الأندية الجماهيرية يتحملون أعباء مالية كبيرة، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع، ويجب ألا يتم الاكتفاء بالإيرادات من الإعلانات فقط».

وأتم: «سنعقد اجتماعا آخر معهم الأسبوع القادم بحضور وزير الرياضة، لمناقشة هذه الأمور والبحث عن حلول لجميع العقبات التي تواجههم».