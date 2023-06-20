نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية رسالة ساخرة وجهها إليها قائد مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، طلب فيها مساعدته لتسليح قواته بمقاتلات "إف-35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.



وذكرت "بوليتيكو" أن بريجوجين طلب مساعدة المجلة في تجهيز جيشه بالمقاتلات الأمريكية والمساعدة في الحصول على بنادق قناصة أمريكية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل.



وجاء ذلك عبر رسالة صوتية ساخرة جاءت ردا على طلب من المجلة بالإدلاء بتعليق.



وقال بريجوجين في رسالته: "أطلب منكم التحدث مع معارفكم حتى نتمكن من الحصول على تلك الإمدادات".



وأضاف: "لدي طلب آخر منكم. (مقاتلات) إف-35. إذا كان هذا ممكن، وكما ناقشنا سابقا، شراء الإمدادات عبر نيوزيلندا. ربما تحتاج لإعادة التزود بالوقود في هاواي، لكنني لا أتوقع حقا حدوث مشكلة".



وذكرت "بوليتيكو" أن تصريح بريجوجين بدا أنه كان من المقصود أن يكون مزحة؛ إذ أدلي به بنبرة ساخرة تتناقض تمامًا مع الخطابات الغاضبة المليئة بالألفاظ النابية التي وجهها لكبار الضباط العسكريين في روسيا بسبب مشاكل إمداد قواته.



وأوضحت "بوليتيكو" أنها تواصلت مع بريجوجين في إطار تحقيق وجد أدلة تفيد بأن الشركة المصنعة للبندقية الروسية "أورسيز تي-5000" التي يستخدمها رجاله حصلت على ذخيرة من شركة أمريكية.



وفي إنكار للأمر على ما يبدو، أجاب بأن فاجنر، التي سيطرت مؤخرا على مدينة باخموت الأوكرانية بعد معركة دموية استمرت على مدار شهور، كان لديها "كمية هائلة من ذخيرة حلف شمال الأطلسي المتبقية من الجيش الأوكراني".



وخلال التسجيل الصوتي ومدته دقيقتين ونصف، الذي نشره عبر قناته على "تليجرام"، أدلى بريجوجين بمقدمة عن فيكتور بوت، تاجر الأسلحة الروسي الذي أطلقت الولايات المتحدة سراحه شهر ديسمبر الماضي في تبادل للسجناء مقابل لاعبة كرة السلة بريتني جرينر.



وقال بريجوجين: "أنا على يقين أنكم تعرفون فيكتور بوت جيدا. تحدثت معه بالفعل – وهو مستعد لإدارة جميع عمليات التسليم. لكننا سنفترض أنكم طرف في هذا الحوار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف: "لذا، أصافحكم، وجزيل الشكر على أسئلتكم، وآمل أن تعطوني ردا. كما هو واضح، بشأن تسليم (مقاتلات) إف-35، أجيبوا في رسالة خاصة".