 هوكانز يقود فنلندا لاكتساح سان مارينو بالستة في تصفيات يورو 2024 - بوابة الشروق
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هوكانز يقود فنلندا لاكتساح سان مارينو بالستة في تصفيات يورو 2024

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 12:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 12:49 ص

اكتسح منتخب فنلندا ضيفه سان مارينو 6 /صفر، مساء الإثنين، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وتقمص دانيال هوكانز دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمنتخب فنلندا في الشوط الثاني.

وافتتح جلان كامارا التسجيل لفنلندا في الدقيقة 16 ثم أضاف بنجامين كالمان الهدف الثاني في الدقيقة، 39 وبعدها أحرز هوكانز ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 65 و72 و77 قبل ان يسجل تيمو بوكي الهدف السادس في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد فنلندا إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، وظلت سان مارينو في المركز الأخير بدون رصيد.


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