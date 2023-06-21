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ضبط سجائر وعسل أسود مجهولي المصدر في الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:47 م

وجه محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، بتشديد الرقابة على الأسواق.
وشنت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، عدة حملات تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط محل بحيازته 160 علبة سجائر متنوعة بإجمالي 3200 سيجارة مجهولة المصدر.

كما تم ضبط فرش بحوزته 17 صفيحة عسل أسود بدون بيانات ومجهولة المصدر.

فيما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

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