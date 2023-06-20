عائشة بن أحمد بعد غوصها بالبحر الأحمر: لما شفت السمك قلت والله مش هاكله تاني

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إن أحد الأطعمة المفضلة لها في المقام الأول هو تناول الأسماك، ولكن مع تجربتها في الغوص بمحافظة شرم الشيخ بالبحر الأحمر، قررت عدم تناولها السمك مرة أخرى، معقبة: «لما نزلت المايه قلت والله ما هاكله تاني، شكل السمك جميل ليه اقتله عشان أبسط نفسي»- على حد تعبيرها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أنها كانت تحب تناول لحوم الخراف والأبقار ولكنها عدلت عن تناولهما بعد رؤيتهما أثناء الذبح، مؤكدة أنها شخصية رياضية وتحرص على ممارستها بشكل دوري.

وأشارت إلى أنها أول مرة تزور مدينة شرم الشيخ، وأنها أحبت التجربة بشكل كبير جدًا، ولكن هذا لا ينفي شعورها ببعض الخوف على خلفية حادث هجوم سمكة القرش على السائح الروسي في محافظة الغردقة، لافتة إلى أن زيارتها لشرم الشيخ وتجربة الغوص كانت تحديًا بالنسبة لها وأنه لا يمكن أن تظل حالة الخوف مستمرة لدي الكثيرين وتفويت موسم الصيف والاستمتاع بالأجواء الجميلة التي يمتاز بها مع الأخذ في الاعتبار ضرورة المحافظة على الاحتياطات والانتباه بقدر الإمكان.

يذكر أن مسلسل مذكرات زوج تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، والمسلسل من بطولة الفنان طارق لطفي ، وخالد الصاوي، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وإخراج تامر نادي.