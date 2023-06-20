الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بخرق الهدنة السارية في السودان ومهاجمة المدنيين

اتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بخرق الهدنة السارية في السودان منذ أمس، ومهاجمة عناصرها منطقة "طويلة" بولاية شمال دارفور لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن بيان مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية اتهامه قوات الدعم السريع بمهاجمة المواطنين المدنيين يوم أمس مما أسفر عن مقتل 7 وجرح عدد آخر، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع هاجمت اليوم المواطنين وعددا من قوات الجيش التي تصدت لهم وتمكنت من دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

كما اتهم بيان الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مواطني المنطقة على مدى اليومين تضمنت قتل 15 وجرح عشرات من السودانيين المدنيين العزل بجانب حرق السوق ونهب عدد كبير من المتاجر وتشريد مئات من مواطني المنطقة، وغيرها من الفظائع التي لم تتورع قوات الدعم السريع عن ارتكابها منذ بداية الأزمة.