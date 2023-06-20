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كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، حقيقة التقارير التي تحدثت عن تواجده في مجلس إدارة نادي زد، الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: " قولا واحدا، لست عضوا في مجلس إدارة نادي زد".

وتابع: "مجالس إدارات الأندية موجودة لدى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، ولذلك أؤكد أني لست عضوا في نادي زد".

وواصل أن هناك تحسنا واضحا في مسألة مواعيد الدوري الممتاز والدوري لأول مرة منذ فترة طويلة ينتهي في يوليو، مكملا: "سبق وقلت إننا نحتاج 3 مواسم حتى نستطيع ضبط مواعيد المسابقات".

ولفت إلى أنه لا نية لإجراء تغييرات في شكل الدوري الموسم المقبل، موضحا أن هناك محاولات للتطوير في بعض الأمور بجانب إيجاد راعي للدوري.