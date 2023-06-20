قال أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني "لدينا معضلة حقيقية في سعر الصرف، ويجب أن يكون لدى الحكومة تفكير متوازن في التعامل معها".



وأضاف جلال، خلال كلمة له في جلسة السياسات الصناعية "سياسيات توطين وتعمق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة"، والتي يتم انعقادها بالاشتراك بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص، ضمن المحور الاقتصادي من فعاليات الحوار الوطني، أن سياسية سعر الصرف هي التي تؤثر بشكل كبير على زيادة الإنتاج والتصدير سواء عن طريق ضخ استثمارات جديدة أو استخدام طاقات المتاحة بشكل أفضل.



وأوضح أن مشكلة سعر الصرف الحالية ليست حديثة بل تاريخية، وتتطلب إعادة النظر بها بشكل رصين لأنها ليست مشكلة سهلة، فمن ناحية لا نستطيع تعويمه، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم، أو تقييده وتصبح العملة غير متاحه للتشغيل.



وتابع: "التعامل مع سعر الصرف تاريخيًا لم يكن بطريقة سليمة، حيث نخفض سعر الصرف فجأة على أمل زيادة الصادرات، ثم لا يتحقق ذلك فنعود لتثبيته لينفجر بعد في معدلات تضخم بشكل كبير".