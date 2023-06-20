العراق: انتخابات مجالس المحافظات 18 ديسمبر المقبل

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قررت الحكومة العراقية في بيان اليوم الثلاثاء، تحديد يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وذكر البيان أن الحكومة حددت خلال جلسة أسبوعية للحكومة يوم الاثنين 18 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

وأوضح البيان أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أكد على دعم المفوضية العليا للانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن إنتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.

وشرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بعمليات تحديث سجل الناخبين ومنح بطاقات انتخابية جديدة، وفتح المجال أمام الكيانات والأحزاب والأشخاص للتسجيل للتنافس على مقاعد مجالس المحافظات.