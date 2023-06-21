الرئيس الألماني يشيد بكيسنجر بمناسبة زيارته لولاية بافاريا

أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر (100 عام) بمناسبة زيارته لموطنه الأصلي بلدة فورث بولاية بافاريا الألمانية.



وقال شتاينماير، في رسالة بالفيديو تم عرضها في مراسم استقبال كيسنجر بمسرح بلدية فورث اليوم الثلاثاء: "لقد أصبحت أحد أكثر صناع السياسة الدولية تأثيرا".



واستضاف مكان ولادة كيسنجر في منطقة فرانكونيا الاحتفالات بعيد ميلاده بعدما بلغ 100 عام يوم 27 مايو الماضي.



من جانبه، قال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر، إن كيسنجر كان دائما صديقا لألمانيا، على الرغم من أنه عاني من النازيين لأنه كان ينتمي إلى عائلة يهودية.