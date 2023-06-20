شهدت دور العرض السينمائي الأحد 18 يونيو منافسة بين 8 أفلام، وهي: ابن الحاج أحمد، هارلي، بعد الشر، مغامرات كوكو، يوم 13، شوجر دادي، ورهبة، 19 ب، وحققت مجتمعة إيرادات بلغت 390 ألفا و311 جنيها، جاءت موزعة على النحو التالي..

شوجر دادي

جاء فيلم "شوجر دادي" في المركز الأول محتلا صدارة قائمة شباك التذاكر، محققا 176 ألفا و110 جنيهات.

فيلم "شوجر دادي" من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، تامر هجرس.

يوم 13

احتل فيلم يوم 13، بطولة الفنان أحمد داود، المركز الثاني بعد تحقيقه 121 ألفا و911 جنيها.

"يوم 13" بطولة أحمد داود، شريف منير، دينا الشربيني، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

بعد الشر

حصل على المركز الثالث فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، محققا 46 ألفا و715 جنيها.

ويشارك علي ربيع البطولة محمد أسامة، رنا رئيس، بيومي فؤاد، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

هارلي

ذهب المركز الرابع لفيلم "هارلي" بطولة محمد رمضان، بعد تحقيقه 22 ألفا و828 جنيها.

فيلم "هارلي" من إخراج محمد سمير، ومنتج منفذ شو ميديا برودكشن، ويخوض بطولته النجوم محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا

رهبة

في المركز الخامس يأتي فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" والذي حقق إيرادا بلغ 17 ألفا و224 جنيها.

"رهبة" تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق، بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، سماء إبراهيم، إسماعيل فرغلي.

ابن الحاج أحمد

وحصل على المركز السادس فيلم ابن الحاج أحمد، بطولة شيكو، وحقق إيرادا قُدر بـ 3 آلاف و717 جنيها.

یشارك في بطولة الفيلم: سید رجب ورحمة أحمد ومصطفى غریب وصبري فواز ومحمد لطفي وعایدة ریاض، والفیلم من تألیف أحمد محيي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة.

19 ب

وكان المركز السابع من نصيب فيلم 19 ب، محققا 1271 جنيها.

"19 ب" إخراج أحمد عبدالله السيد، بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، فدوى عابد، أحمد خالد صالح

مغامرات كوكو

وفي الترتيب الثامن والأخير، جاء فيلم "مغامرات كوكو" محققا 535 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "مغامرات كوكو" بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، أوس أوس، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبو ليلة وظهور خاص لمنة فضالي، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، قصة وإخراج إسماعيل فاروق.