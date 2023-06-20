متحدث الصحة: فقدنا 10 ملايين عامل بالقطاع الطبي عالميا خلال 10 سنوات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن جميع أنحاء العالم بحاجة إلى العديد من الفرق الطبية، مشيرًا إلى فقدان 10 ملايين عامل بالقطاع الطبي عالميًا خلال 10 سنوات.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن عدد العاملين على مستوى العالم في القطاع الصحي بلغ 20 مليونًا في 2010، منوهًا أن العدد انخفض إلى 10 ملايين في 2020.



وأشار إلى أن زيادة أعداد الطاقم الطبي يتطلب رفع المهارة والكفاءة، موضحًا أن «الأطقم تتعامل مع ما تعرف بكفاءة، لكن طُلب منها خلال جائحة كورونا التعامل مع ما لا تعرف».



وشدد على أهمية تدريب الكوادر بشكل منظم على آلية التعامل مع ما هو مجهول من الناحية الطبية، إضافة إلى توفير الحماية الكافية لتلك الأطقم، عند اتخاذها إجراءات في الأمور غير المعتادة.



وعن تحذير منظمة الصحة العالمية من جوائح مستقبلية، عقب: «عندما جاءت كورونا فوجئنا بفيروس لا نعرف عن انتقاله شيئًا أو كيف بدأ، دخلنا الحجر والغلق والمنع حتى تمكن العالم من إنتاج اللقاحات».



وذكر أن الصحة العالمية تطلب من العالم أن يكون مستعدًا على كل المستويات؛ سواء المنظومة الصحية والكوادر الطبية، وأهمية تدريبها بصورة كافية، مؤكدًا أن الفريق الطبي الركن الأساسي في المنظومة.



واستطرد: «العالم بحاجة لفرق صحية، الكوكب كله فقد تلك المهن لأن الإقبال على المهنة لم يعد كما كان، الأمر الذي أدى إلى تنافس الدول للحصول على خدمات الكوادر الطبية.