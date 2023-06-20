قالت مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن توطين الصناعة في الوقت الحالي، أصبح أمر حتمي نتيجة للتحديات الاقتصادية التى ظهرت.



وأشارت خلال كلمتها في الجلسة المشتركة للجنتي الصناعة والاستثمار الخاص في الحوار الوطني اليوم، إلى أن قانون تنمية المشروعات منذ صدوره وحتى الآن لم يحقق الأهداف المنوط بها، لافتة إلى أن هناك تفاعل ضعيف مع العاملين بالقطاع غير الرسمي للاستفادة من الحوافز المتاحة بالقانون.



وطالبت صدقي بالإسراع من انتهاء صياغة الاستراتجية الموحدة للصناعة، ودراسة الصناعات التي يمكن التركيز عليها في سلاسل الإمداد، ودعم أنشطة البحث والتطوير، وإقامة تحالفات صناعية، وتكامل المنتجات المصرية مع غيرها من المنتجات لفتح أسواق جديدة، وإطلاق مبادرة للمصانع المتعثرة، وتوحيد قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.