أكد عضو في لجنة تحقيق مستقلة بتفويض من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة "مصدر قلق كبير"، معلنا عن خطط لإجراء مزيد من التحقيقات.



وقال عضو لجنة التحقيق المفوضة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميلون كوثري: "نحن منزعجون جدا لأن عنف المستوطنين ازداد بشكل كبير في الأشهر الماضية وصار... في الواقع وسيلة يتم من خلالها ضمان ضم (إسرائيل للمناطق)".



وألقت لجنة التحقيق كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متهمة الحكومة الإسرائيلية بفرض قيود متزايدة على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.



وقالت إسرائيل، التي تركت مقعدها فارغا، في بيان لوزير خارجيتها إيلي كوهين، إن لجنة التحقيق "وصمة عار على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان"، على حد زعمها.



وفي الاجتماع نفسه، أصدرت الولايات المتحدة، بيانا نيابة عن 27 دولة تنتقد فيه لجنة التحقيق التي تتمتع بتفويض غير محدد المدة.



وبدورها، قالت السفيرة الأمريكية ميشال تيلور: "نعتقد أن طبيعة لجنة التحقيق هذه هي دليل إضافي على الاهتمام غير المتناسب الذي يوليه المجلس لإسرائيل منذ فترة طويلة، وهو ما يجب أن يتوقف"، على حد قولها.



ورد كوثري في وقت لاحق، بالقول: "بما أن الاحتلال مستمر، فإن الأمم المتحدة بحاجة إلى مواصلة التحقيق بدقة في الوضع، وبالتالي، نود رؤية غروب شمس الاحتلال الإسرائيلي".



تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق أنشئت عام 2021. ولا يستطيع مجلس حقوق الإنسان اتخاذ قرارات ملزمة قانونا، لكن المحاكم الدولية يمكنها أحيانا استخدام الأدلة التي يتم جمعها من خلال تحقيقات اللجنة.