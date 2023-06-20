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الأهلي يبدأ تجهيز أول فريق كرة نسائية فى تاريخه

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 8:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 8:50 م

قرر النادي الأهلي فتح باب الاختبارات لتجهيز فريق الكرة القدم النسائية مواليد ٢٠٠٥، والذي يشارك في دوري الناشئات، الذي ينظمه اتحاد كرة القدم.

أكد الكابتن شطة، مدير أكاديمية الأهلي، فتح باب الاختبارات يومي ٥ و٦ يوليو القادمين، منذ الثامنة صباحًا، على ملاعب الأكاديمية بمقر النادي بمدينة نصر، وستكون الاختبارات بالمجان، متاحة أمام اللاعبات مواليد ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٩.

ويشرف على فريق مواليد ٢٠٠٥ أميرة يوسف، مدير أكاديمية الأهلي للكرة النسائية، والتي أكدت أن عددًا من لاعبات الأكاديمية سوف يتواجدن في صفوف الفريق المقرر تكوينه.


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