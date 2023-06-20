ضبط 396 بطاقة تموينية داخل مخبز وتحرير 24 مخالفة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية الدلنجات.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 24 محضرا فى مجال المخابز على النحو التالى، ضبط مخبز قام بتجميع 396 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير المشروعة وتم التحفظ على البطاقات، 6 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ومخبز لعدم وجود ماكينة صرف الخبز للمواطنين بمقر المخبز فى أوقات العمل الرسمية،و 4 مخابز قامو بإنتاج خبز غير لبمطابق للمواصفات القانونية المقررة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمة، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، و5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

كانت الحملة برئاسة فرحات أبوعاصى وعادل أبوالفتوح مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.