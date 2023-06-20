تقرير: كارلوس غصن يقيم دعوى في لبنان ضد نيسان بقيمة مليار دولار

قال مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، إن كارلوس غصن رفع دعوى بمليار دولار في لبنان ضد نيسان، مضيفا أن الجلسة ستعقد في 18 سبتمبر.

وتتهم الدعوى المقدمة من كارلوس غصن في لبنان تتهم نيسان وآخرين بجرائم تشمل التشهير بحسب نسخة من الدعوى أطلعت عليها وكالة رويترز.

كما تتهم الدعوى المدعى عليهم أيضا بتلفيق أدلة مادية.

وألقي القبض على غصن، الذي كان يوما ما رائدا في صناعة السيارات عالميا، باليابان في أواخر 2018 واتهم بسوء السلوك المالي.

ونفى غصن، الرئيس السابق لنيسان ورينو، التهمة وقال إن احتجازه جزء من مؤامرة نفذها مسئولون تنفيذيون في نيسان لعرقلة صفقة اندماج.

يذكر أن رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، يقيم في لبنان منذ ديسمبر 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه العام 2018.