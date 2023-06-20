حماة الوطن بمطروح يعلن عقد كورسات مجانية في اللغة الإيطالية لتدريب الشباب على سوق العمل

أعلن النائب عيسى أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، انطلاق الكورس المجاني في اللغة الإيطالية للطلبة في الإجازة الصيفية من خلال أمانة العلاقات الخارجية بالحزب، ضمن سلسلة الكورسات المجانية في اللغات "الإنجليزية والفرنسية والإيطالية"؛ استمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن الكورسات المجانية انطلقت في الأول من يونيو الجاري ومستمرة حتي منتصف شهر يوليو خلال الإجازة الصيفية، والتي تستهدف استفادة أبنائنا الطلاب والطالبات وشباب المحافظة خلال إجازة نهاية العام.

من جانبه، أشار محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بمطروح، إلى أن إجمالي عدد المتقدمين ٣١٣ طالبا، موزعين علي التالي ١٩٣ في لغة إنجليزية، ٨٠ في لغة فرنسية، ٣٠ في لغة إيطالية، ٦٠ فردا في قائمة الانتظار، وتم عمل اختبارات لتحديد مستوي قبل بداية الكورسات في لغات الإنجليزية لمستر محمد عبد الشافي، ومس ريحاب محسن، في الفرنسية مسيو ياسر أنيس والإيطالية سنيورة نهي سمير.