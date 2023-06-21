إصابة 5 أشخاص إثر مشاجرة مع آخرين بالطريق الصحراوي في أسوان

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بين أشخاص وآخرين بالطريق الصحراوي، وتحديدا بقرية فارس بالكيلو 90.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات أسوان، إخطاراً يفيد بإصابة 5 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بين أشخاص، وآخرين بالطريق الصحراوي وتحديدا بالكيلو 90.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس، وذلك لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجاءت أسماء المصابين "عبدالرحيم علي غريب، 16 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجمال عبدالحميد عطا، 62 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات بالوجه والرقبة، ومحمد نور عطا، 20 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وجرح بالعين اليسرى، وإسلام نور، 26 سنة، مصاب خلع بالكتف الأيسر والزراع الأيمن، وأشرف ممدوح، 26 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس".

وتم تقديم الرعاية الطبية لهم داخل المستشفى، وعمل الفحوصات اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق تحقيقاتها حيال الواقعة.