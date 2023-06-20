أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة؛ تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق، وتوافر السلع الغذائية بالأسعار والكميات المناسبة، وتزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح أن الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التأكد من توافر السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، والمتابعة والرقابة المستمرة؛ للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.

وفي ذلك السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية، افتتحت منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع إدارة التموين بقرية نزلة عمرو التابعة للوحدة المحلية لقرية الحسينية، ضمن جهود الوحدة المحلية لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص، تفقد جلال أبو سداح رئيس المركز، منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين؛ للوقوف على مدى انتظام وتوافر السلع والمواد الغذائية بالمعرض، والمتابعة المستمرة والتأكد من الالتزام بالأسعار والعمل على حل أية معوقات.

وفي مركز ومدينة مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تواصل افتتاح منافذ بيع اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين بالمدينة والقرى من خلال المشاركة المجتمعية، ودعم الدولة، وتوفير السلع الغذائية، والتنسيق مع الجزارين لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية و الطب البيطري

وفي سياق آخر، أشار اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إلى أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية وتموينية مكبرة بقرية إبشادات، شملت محلات بيع وتداول اللحوم ومجزر وحدة ابشادات، ضمن متابعة حالة النظافة العامة وعمل معدات وآلات الذبح ومدى الاستعداد لذبح الأضاحي، وبحث احتياجات المجازر من مواد ومستلزمات وقائية، ورفع كفاءتها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.