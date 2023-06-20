بلينكن: يجب إغلاق حادثة المنطاد الصيني

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن حادثة "منطاد التجسس الصيني" يجب أن تُغلق.



وأضاف في مقابلة مع قناة "إم.إس.إن.بي.سي" أجريت خلال زيارته للصين، أمس الاثنين: "فعلنا ما كنا نحتاج لفعله لحماية مصلحتنا الوطنية، وقلنا ما يجب أن يقال، وأوضحنا ما كان يجب توضيحه بما مفاده أن هذا لن يحدث مجدداً. لذا، طالما أن هذا لا يتكرر، فهذا الفصل يجب أن يُغلق".



وأعلنت الولايات المتحدة في فبراير الماضي رصد ما قالت إنه منطاد تجسس صيني فوق أراضيها، قبل أن تسقطه، وهو ما أدى إلى تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين التي نفت أن يكون غرض المركبة التجسس، مشيرة إلى أنه منطاد أبحاث جوية.