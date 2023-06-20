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104 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية

الملايين يؤدون صلاة العيد
الملايين يؤدون صلاة العيد
أميرة محمدين
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 2:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 2:53 م

أكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنهاء المديرية استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين.

وأضاف إسماعيل خلال اللقاء الصحفى الذى عقد الثلاثاء بمقر مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، بتجهيز ١٠٤ ساحات لإقامة شعائر الصلاة، موزعة على المدينة ومراكز المحافظة بزيادة ١٦ ساحة، مع وضع فواصل بين الرجال والسيدات منعا للتداخل والتزاحم، وتخصيص فريق لمتابعة جميع التحهيزات، ووضع خطة لتوزيع الأئمة والخطباء وتجهيز خطباء احتياطيين.

وأوضح إسماعيل إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى الرسمية بمسجد الدوحة بحضور نائب المحافظ والأجهزة التنفيذية.


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