عرض لمجموعة أوبيليسك الوترية Obélisque Ensemble بالمسرح الصغير بالأوبرا

أقيم عرض لمجموعة اوبيليسك الوترية “Obélisque Ensemble “ مساء اليوم الإثنين ١٩ يونيو، وبدأت فعاليات الحفل الموسيقي بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وقدمت المجموعة مقطوعات موسيقية من أعمال الموسيقار " بوتشيني" و" " كارل نيلسن" و"ماكس بروخ" والموسيقار "دفورجاك" و"رمز صبري" ، وقام بالعزف الفنان "سامي" صولو منفرد وعلى آلة الفيولينة الفنانة كارولين تمجد، وصولو تشيللو الفنان " نور الدين محمد " ، والاوركسترا قيادة الفنان "شادي حنا "وسط حضور جمهور غفير من محبى الموسيقى الكلاسيكية الغربية.

يذكر أن مجموعة" أوبيليسك الوترية" فى عام ٢٠٢١ لتقديم الاعمال الموسيقية الوترية الكلاسيكية، وتسليط الضوء على شباب العازفين والمؤلفين الموسيقيين المصريين، والآلات الوترية هى الآلات الموسيقية التى تعتمد على الأوتار المشدودة لتوليد الأصوات، ومن محتوياتها الكمان، الفيولا، العود، الجيتار، الهارب أو الجنك "الصنج"، وآلة الرباب أو الربابة، ويتسع المسرح الصغير بالاوبرا لعدد خمسمائة مشاهد بحوائطه الخشبية ومقاعده المتحركة، كلها موجودة على المنطقة الأرضية والمسرح الصغير له مدخله الخاص به وعدة مخارج تسمح بالخروج.