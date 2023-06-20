اليابان تقرر تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا

قررت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات طارئة للمواطنين في جنوب أوكرانيا المتضررين من انهيار سد "نوفا كاخوفكا".



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو - خلال مؤتمر صحفي نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) مقتطفات منه - إن الحكومة اليابانية تعتزم توفير الغذاء والماء والمساعدات الأخرى المتعلقة بالنظافة والصحة من خلال المنظمات الدولية، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة..مشيرا إلى أنها تتخذ الترتيبات اللازمة من أجل إرسال مساعدات الطوارئ في أسرع وقت ممكن، وذلك عقب طلب عاجل من أوكرانيا.



وأضاف هيروكازو أن الحكومة اليابانية تعتزم مواصلة تقديم الدعم الذي يلبي احتياجات المواطنين في أوكرانيا.



وكان سد "نوفا كاخوفكا" في مدينة "خيرسون" جنوبي أوكرانيا، قد انهار في 6 يونيو الجاري، مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة في المناطق المحيطة.