 اليابان تقرر تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 يونيو 2023 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

اليابان تقرر تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا

طوكيو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 9:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 9:50 ص
قررت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات طارئة للمواطنين في جنوب أوكرانيا المتضررين من انهيار سد "نوفا كاخوفكا".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو - خلال مؤتمر صحفي نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) مقتطفات منه - إن الحكومة اليابانية تعتزم توفير الغذاء والماء والمساعدات الأخرى المتعلقة بالنظافة والصحة من خلال المنظمات الدولية، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة..مشيرا إلى أنها تتخذ الترتيبات اللازمة من أجل إرسال مساعدات الطوارئ في أسرع وقت ممكن، وذلك عقب طلب عاجل من أوكرانيا.

وأضاف هيروكازو أن الحكومة اليابانية تعتزم مواصلة تقديم الدعم الذي يلبي احتياجات المواطنين في أوكرانيا.

وكان سد "نوفا كاخوفكا" في مدينة "خيرسون" جنوبي أوكرانيا، قد انهار في 6 يونيو الجاري، مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة في المناطق المحيطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك