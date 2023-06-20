أكدت وزارة الشباب الرياضة، أنها دعمت الاندية الشعبية خلال العام الحالي بمبلغ 50 مليون جنيه لانها تحظي بأهمية كبيرة من قبل الدولة، ولها مكانة كبيرة الشعب المصري في المحافظات.



جاء ذلك علي هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة ازمات الاندية الشعبية، وذلك بحضور ممثلي ما يقرب من 150 ناديا شعبيا.



وأكد ممثل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب، كان حريص علي المشاركة في ذلك الاجتماع الذي يهم قطاع كبير من المواطنين، ولكنه كان متواجدا اليوم في محافظة شمال سيناء؛ لافتتاح عدد من المشروعات الشبابية.



وأشار إلى أن ابو زارة تساعد الاندية الشعبية بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي والحالة العامة في العالم، والتي لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم، ونحن جزء من العالم وإدارة كرة القدم لها ميزان مختلف في البيع والشراء للاعبين.



وفي السياق ذاته، طالب عدد من ممثلي محافظات الصعيد بانشاء استاد في محافظة البحر ومحافظة الأقصر، وكذلك تقديم الدعم المادي اللازم للنهوض باندية الصعيد.



من جانبه، وجه الكاتب الصحفى حمدى مبارز رئيس نادي الهنداو بالوادي الجديد الشكر للاستاذ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب على توجيه الدعوة للاندية الشعبية لمناقشة مشاكلها خاصة فيما يتعلق بالدعم.



وقال مبارز في كلمته امام اللجنة أن توجيه الدعوة يؤكد حرص اللجنة على الاستماع لممثلى الاندية من ارض الواقع.

واضاف أن وزارة الشباب تقوم بدورها على اكمل وجه فى البنية التحتية خاصة في الوادي الجديد.



وذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزبر الشباب والرياضة من أكفأ الوزراء وقدم الكثير للرياضة المصرية وقطاع الشباب فى الفترة الماضية.



وطالب مبارز بضرورة أن يكون الدعم السنوى المقدم للاندية مرتبط بالظروف الجغرافية للأندية، فلا يعقل أن يحصل نادي في الوادي الجديد على نفس الدعم الذي يحصل عليه نادي في القاهرة أو المحافظات القريبة التي لا تتنقل كثيرا ولمسافات بعيدة.



كما اقترح ألا يكون دعم الاتحاد المصرى لكرة القدم مرتبط بعضوية الجمعية العمومية بالاتحاد لانه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأندية تلعب في مسابقة واحدة.



كما طالب رئيس نادي الهنداو بأن تكون الموافقة على الاستثمار والتاجير للمتشأت بالاندية بنظام BOT من سلطة السلطة الإدارية المختصة ممثلة في مديريات الشباب وليس الجهة الإدارية المركزية ممثلة في الوزارة.