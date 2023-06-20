مستشار الأمن القومي العراقي: العراق تسلم أكثر من 3 آلاف إرهابي ممن كانوا في سجون شمال شرقي سوريا

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن العراق تسلم أكثر من 3 آلاف إرهابي من العراقيين ممن كانوا في سجون شمال شرقي سوريا، موضحًا أن "العراق سعى وبخطوات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى التخطيط والتنسيق والعمليات النوعية المستمرة وشراكته مع التحالف الدولي وأن هذه الشراكة قوّضت بيئة الإرهاب ودمرت قدراته وقتلت قياداته".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال بيان لمستشارية الأمن القومي بالعراق بشأن مشاركة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، خلال كلمة العراق في المؤتمر، أن "الحكومة العراقية وبعد تحقيق النصر العسكري على داعش الإرهابي أقرت خطة وطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، حيث تضمن المنهاج الوزاري التزاما واضحا بتحقيق ذلك، ويجرى العمل والتنسيق في هذا الجانب مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت وكذلك منسق الشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية العاملة في العراق".