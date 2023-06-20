 عمرو الليثي يعلن أسماء أول 25 فائزة بجهاز العروسة في «واحد من الناس» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو الليثي يعلن أسماء أول 25 فائزة بجهاز العروسة في «واحد من الناس»


نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 4:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 4:24 ص

أعلن الإعلامي عمرو الليثي عن تجهيز 50 عروسة من خلال برنامج «واحد من الناس»، وذلك من خلال إرسال رسالة على صفحة البرنامج، وكتابة ملخص للحالة الاجتماعية أو عبر رقم الهاتف.

ويعلن الليثي في الحلقة عن أسماء أول 25 فائزة بجهاز العروسة في حلقة اليوم الاثنين، في الساعة العاشرة مساءً، ويتم الإعلان عن باقي الفائزين في الحلقة المقبلة.

يذكر أن «واحد من الناس» برنامج إعلامي خدمي يدعم أهالينا في شتى محافظات الجمهورية ويرسم البسمة علي شفاه البسطاء.

ويذاع أسبوعيا يومى الأحد والاثنين الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة.

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