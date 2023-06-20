تحرير 14 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأنه في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، شنت مديرية الطب البيطري حملات تفتيشية مكبرة على أسواق وأماكن بيع اللحوم بمراكز قنا وقوص ونجع حمادي.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، وشرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

وأضاف الداودي، أن حملات التفتيش نجحت في تحرير 14 محضر مخالفة، بواقع 11 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن 23 كيلوجرامًا، و3 محاضر لحوم بلدية وكبدة، ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 29 كيلو جرامًا.

وأكد أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.