التموين: نتوقع استمرار حالة الاستقرار في سوق الذهب الفترة المقبلة

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، عن سبب استمرار انخفاض أسعار الذهب، مُرجعًا ذلك إلى المبادرة التي أطلقتها الوزارة الخاصة باصطحاب المصريين القادمين من الخارج الذهب دون جمارك.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن قرار إعفاء الذهب القادم من الخارج أعاد التوازن السعري للذهب في السوق المصري بشكل معقول، بعد وصوله إلى معدلات مبالغ فيها وغير المتزنة مقارنًة بالأسعار العالمية وفي دول الخليج أيضًا.

وأبدى توقعاته باستمرار استقرار أسعار الذهب، خلال الفترة المقبلة حتى تقترب مع الأسعار العالمية، خاصة وأن السعر في مصر ما زال بعيدا عنها بما يتراوح من 100إلى 150 جنيها، لافتا إلى أهمية استقرار أسعار الذهب الذي يكون لها مردود مباشر على سعر صرف الدولار.

ولفت إلى أن الذهب سيظل مخزونًا للقيمة حتى في حال تراجع أسعاره، مشددا أنه سلعة تتأثر بالتوترات الجيوسياسية ومن الممكن جدا أن يعود للارتفاع عالميا مرة أخرى في حال وجود مشكلات دولية وفي هذه الحال سيكون الارتفاع مبررًا وله أسباب حقيقية.

يذكر أن الحكومة وافقت، في مايو الماضي، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب للمصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.