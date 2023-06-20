إعادة افتتاح أكبر متنزه ترفيهي في ألمانيا بعد يوم من اندلاع حريق

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من المقرر إعادة افتتاح أكبر متنزه ترفيهي في ألمانيا أمام الزوار اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اندلاع حريق تصاعدت فيه أعمدة سوداء ضخمة من الدخان فوق الموقع.

وقالت متحدثة باسم الحديقة إن جميع المزارات والفنادق في "متنزه أوروبا" الذي يبلغ مساحته 95 هكتارا ستفتح كالمعتاد، باستثناء المنطقة المتضررة من الحريق.

واندلع الحريق بعد ظهر أمس الاثنين في غرفة فنية لوحدة "عالم الألماس السحري" التي تضم أقزاما متحركة تعمل في منجم للماس وتنين. ويمر متزلج مائي وقطار أفعواني عبر هذه المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الحديقة إن سبب اندلاع الحريق لا يزال قيد التحقيق.

وقالت الشرطة إن آليات السلامة مثل أجهزة الكشف عن الحرائق وأجهزة الإنذار عملت كما هو مخطط لها.

وتم نشر أكثر من 450 فردا من رجال الإطفاء والشرطة وغيرهم من عمال الطوارئ في المتنزه القريب من مدينة فرايبورج المتاخمة للحدود الفرنسية.

وأصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح طفيفة خلال عمليات السيطرة على الحريق.

وكان حوالي 25 ألف شخص داخل "متنزه أوروبا" عندما اندلع الحريق. وطُلب من الزوار مغادرة المتنزه بطريقة منظمة.