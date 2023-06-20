أمازون وهيلتون وبيبسي تطلق حملة توظيف لاجئين

وأضافت أن هذا يحدث رغم نقص المهارات المستعصية لدينا ومستويات التعليم العالية لديهم ورغبتهم في تحقيق معيشتهم وحقهم القانوني في العمل في الاتحاد الأوروبي، من خلال توجيه الحماية المؤقتة"، وأضافت "هذا الدعم غير المسبوق من الشركات في جميع أنحاء القارة سيكون حاسماً لتمكين عشرات الآلاف من الأوكرانيين من توفير سبل العيش لأنفسهم وأحبائهم في أوكرانيا".

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، يزيد عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في أوروبا عن 5.9 مليون شخص.

وهرب الملايين من غيرهم من الصراعات والاضطهاد في مناطق مثل سوريا والسودان وأفغانستان.

وقالت جمعية شراكة الخيمة للاجئين "Tent Partnership for Refugees"، التي تنسق هذه الجهود، إن معظم اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا من النساء ويواجهن عقبات خاصة عند البحث عن وظائف.

وتتراوح هذه العقبات بين عدم معرفة اللغة المحلية إلى ضرورة موازنة مسؤوليات رعاية الأطفال.

وفي إطار هذه المبادرة، التزمت الشركات الكبيرة بما في ذلك أمازون وهيلتون وماريوت بتوظيف 13،680 من الأوكرانيين واللاجئين الآخرين في قوتها العاملة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد وكالات التوظيف مثل اديكو 150 ألف شخص في العثور على وظائف، في حين ستساعد شركات مثل أكسنتشر ومايكروسوفت في تدريب أكثر من 86 ألف شخص.