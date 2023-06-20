أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، تراجع الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 41.6% سنويا.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية أن قيمة استثمارات الشركات الكورية الجنوبية الجديدة في الخارج بلغت خلال الربع الأول 16.49 مليار يورو بانخفاض نسبته 41.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى تأثير سنة الأساس، على خلفية الاستثمارات الكثيفة في مشروعات أشباه الموصلات في العام الماضي، مضيفة أن الاستثمارات الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت أكبر من الربع الأخير من العام الماضي الذي سجل 14.87 مليار دولار.

وتابعت الوزارة أن النمو ربع السنوي للاستثمارات الكورية الجنوبية في الخارج يشير إلى تلاشي تأثيرات زيادة أسعار الفائدة في لعالم وتداعيات الحرب الممتدة بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة القول إن استثمارات قطاعي الخدمات المالية والتأمين تراجعت بنسبة 20.1% سنويا إلى 6.43 مليار دولار، في حين تراجعت استثمارات شركات التصنيع بنسبة 52.4% إلى 5.47 مليار دولار، وتراجعت استثمارات القطاع العقاري بنسبة 71.1% إلى 801 مليون دولار.