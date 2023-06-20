أظهرت دراسة جديدة أجرتها إبسوس، شركة رائدة في مجال بحوث السوق والرأي العام، بـ29 دولة بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أن ثلاثة من كل أربعة بالغين عبر البلدان التي شملها الاستطلاع يؤيدون مبدأ توفير الملاذ للأشخاص الفارين من الحرب أو الاضطهاد، حيث أفاد ثلثهم بأنهم اتخذوا إجراءات شخصية لدعم اللاجئين في الأشهر الـ12 الماضية.



ويدعم الجمهور السماح للاجئين الموجودين حاليًا في بلدهم بالبقاء، لكن رغم دعمهم لذلك فإنهم منقسمون بشأن قبول المزيد من اللاجئين.



وكانت الآراء الأكثر إيجابية في بريطانيا مقارنة بالمتوسط العالمي، فضلًا عن أنها تخالف أيضًا الاتجاه العالمي في إظهار مستويات أعلى من الدعم لتوفير المزيد من الطرق القانونية حتى لا يحتاج اللاجئون إلى دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.



ويعتقد ثلاثة من كل خمسة من الجمهور، أن السماح لطالبي اللجوء بالعمل سيساعد على الاندماج، فيما يعتقد نصفهم أنه يمكن أن يجتذب الناس دون طلب لجوء حقيقي، بحسب الموقع الرسمي لإبسوس.



وأصدرت إبسوس الاستطلاع، في 19 يونيو، قبل يوم اللاجئ العالمي في 20 يونيو، وجاء في الاستطلاع أن المتوسط العالمي لدعم اللاجئين يبلغ 74٪ من الأشخاص في 29 دولة شملها الاستطلاع.



وعارض واحد من كل خمسة، بنسبة 20٪، مبدأ "الناس يجب أن يكونوا قادرين على اللجوء إلى بلدان أخرى بما فيها بلدانهم".



فيما أشار الاستطلاع إلى أن أزمة أوكرانيا زادت من الانفتاح العام على اللاجئين.



وأُجرى الاستطلاع عبر الإنترنت بين 21 أبريل إلى 5 مايو 2023، على عينة شملت 21816 بالغًا، حيث كان الغالبية في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع وافقت على مبدأ منح اللجوء، والأعلى كانت نيوزيلندا 87٪، وإسبانيا 85٪، وبريطانيا، والسويد وكندا 84٪، والأدنى في كوريا الجنوبية 55٪، وسنغافورة 55٪، وتركيا 61٪.



واتخذ ثلث الأشخاص 33٪، من الذين شملهم الاستطلاع إجراءات شخصية لدعم اللاجئين، مثل التبرع بالأموال والسلع لدعم قضية اللاجئين 16٪، ونشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم اللاجئين 11٪، والاتصال بالمسئولين الحكوميين، توقيع العرائض المناصرة للاجئين والتطوع لمساعدة اللاجئين "7٪ لكل منهما".



يوافق أربعة من كل خمسة (81٪) على أنه يجب السماح للاجئين الذين يعيشون حاليًا في بلادهم بالبقاء، وينقسمون بالتساوي بين 41٪ ممن يعتقدون أنه يجب السماح لمزيد من اللاجئين و 40٪ يعتقدون أنه لا ينبغي السماح بالمزيد، ويعتقد واحد من كل خمسة (19٪) أنه يجب ترحيل اللاجئين الموجودين حاليًا في البلاد وعدم السماح بالمزيد.



وأكثر من نصف الأشخاص في تركيا وماليزيا يؤيدون ترحيل اللاجئين الموجودين حاليًا في البلاد ولا يسمحون بالمزيد (59٪ و52٪ على التوالي).



والسبب الذي يتردد صداه لدى الأشخاص –عينة الاستطلاع- لقبول اللاجئين هو أنه التزام إنساني (42٪)، ويرى 13٪ آخرون أنه التزام قانوني بموجب القانون الدولي، و13٪ لتعزيز الاقتصاد من خلال جلب لاجئين من ذوي المهارات اللازمة، و8٪ لتعزيز التنوع والتعددية الثقافية.



ويعتقد أكثر من الثلث (35٪) أن هناك طرقًا قانونية كافية لدخول بلادهم لتجنب اضطرار الدخول بشكل غير قانوني، بينما يعتقد 31٪ أنه ينبغي توفير المزيد من الطرق القانونية، بينما واحد من كل ستة (14٪) يرى أنه لا ينبغي أن تكون هناك طرق قانونية.