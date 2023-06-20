 سكرتير عام محافظة البحيرة يبحث مقترح إنشاء ناد رياضي اجتماعي بكفر الدوار - بوابة الشروق
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سكرتير عام محافظة البحيرة يبحث مقترح إنشاء ناد رياضي اجتماعي بكفر الدوار

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
خميس البرعى
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 12:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 12:56 ص

عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا مع اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وممثلي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بكفر الدوار، وذلك لمناقشة مقترح استغلال أرض أملاك دولة على مساحة 11260 م2  تقريبًا بناحية أبو حمدة بنطاق شارع المحكمة لإنشاء نادي إجتماعي رياضي ثقافي.

تناول الاجتماع مناقشة المقترح الخاص بإنشاء النادي كمتنفس لأهالي كفر الدوار، حيث من المقرر أن يشمل إقامة حمام سباحة أوليمبي وملعب خماسي ومساحات خضراء، وكذلك منطقة ألعاب أطفال وبازارات وقاعتين أفراح وكافيتريا.

كما يتضمن المقترح إنشاء عدد 3 مباني إدارية تجارية، بمساحات مختلفة (1500 م2 و700 م2 و1000 م2) وذلك في إطار الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة.

 

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