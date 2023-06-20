 الحوار الوطني.. ممثل حزب مستقبل وطن: قانون تنمية المشروعات يواجه عقبات كثيرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 يونيو 2023 6:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

الحوار الوطني.. ممثل حزب مستقبل وطن: قانون تنمية المشروعات يواجه عقبات كثيرة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 5:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 5:55 م

قال النائب محمد كمال مرعي، ممثل عن حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية دعمت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصورة كبيرة.

وأضاف، خلال جلسة تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، عن «إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات»، اليوم الثلاثاء، أن «إتاحة مناخ جيد يتطلب تشريعًا جيدًا».

وأكد أهمية آليات التنفيذ في تطبيق التشريع، مستشهدًا بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، والذي يتضمن 109 مواد كحوافز للمستثمرين، دون وجود مادة عقابية واحدة.

ونوه إلى أن القانون يلاقي عقبات كثيرة، أولها تعريف المشروع المتوسط والصغير والمتناهية الصغر، قائلًا إن هناك 6 جهات في الدولة تضع تعريفات مختلفة.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنمي الاقتصاد، لم يكن لها أب شرعي، مضيفًا: «هناك 17 وزارة تعمل في تلك المشروعات كل منها يعمل في جزيرة منفصلة، ولابد من استكمال الحلقة لتحقيق مردود».

واستأنف المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جلساته اليوم الثلاثاء، بعقد 4 جلسات متنوعة، وذلك ضمن الحدث البارز الذي يحمل شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وتعقد جلستان مشتركتان بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بعنوان «سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة».

وتعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستين عن إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك