قال النائب محمد كمال مرعي، ممثل عن حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية دعمت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصورة كبيرة.

وأضاف، خلال جلسة تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، عن «إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات»، اليوم الثلاثاء، أن «إتاحة مناخ جيد يتطلب تشريعًا جيدًا».

وأكد أهمية آليات التنفيذ في تطبيق التشريع، مستشهدًا بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، والذي يتضمن 109 مواد كحوافز للمستثمرين، دون وجود مادة عقابية واحدة.

ونوه إلى أن القانون يلاقي عقبات كثيرة، أولها تعريف المشروع المتوسط والصغير والمتناهية الصغر، قائلًا إن هناك 6 جهات في الدولة تضع تعريفات مختلفة.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنمي الاقتصاد، لم يكن لها أب شرعي، مضيفًا: «هناك 17 وزارة تعمل في تلك المشروعات كل منها يعمل في جزيرة منفصلة، ولابد من استكمال الحلقة لتحقيق مردود».

واستأنف المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جلساته اليوم الثلاثاء، بعقد 4 جلسات متنوعة، وذلك ضمن الحدث البارز الذي يحمل شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وتعقد جلستان مشتركتان بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بعنوان «سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة».

وتعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستين عن إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.