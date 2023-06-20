محاولة ثالثة من أرسنال لضم نجم وست هام

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لم يفقد مسؤولو نادي أرسنال الأمل في ضم ديكلان رايس لاعب خط وسط وست هام ومنتخب إنجلترا، وذلك رغم تمسك إدارة ناديه بمقابل مادي ضخم للتنازل عن اللاعب.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن أرسنال رغم رفض عرضيه السابقين لضم رايس، آخرهما عرضاً بقيمة 90 مليون إسترليني فإن هناك محاولة ثالثة لجلب اللاعب.

الصحيفة أكدت أن أرسنال ينوي المحاولة مرة أخرى على أمل إقناع إدارة وست هام بالتخلي عن مبلغ الـ100 مليون إسترليني الذي تطلبه إدارة "المطارق" للتخلي عن رايس.

ولعب رايس 50 مباراة الموسم الماضي بكل البطولات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أخرى في 4148 دقيقة لعب.

ويبحث أرسنال عن تدعيمات جديدة في خط الوسط رغم ضم أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة أبرزهم الإيطالي جورجينيو لاعب خط وسط تشيلسي السابق.